Россия передала Армении образцы «Спутника V»
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«Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения», — заявил Мурашко.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.
10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.
Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».