Россия передала Армении образцы «Спутника V»

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.
Россия передала Армении образцы «Спутника V»
  • ©РФПИ

«Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения», — заявил Мурашко.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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