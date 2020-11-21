Россия передала Армении образцы «Спутника V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

«Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения», — заявил Мурашко.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрию доставили образец российской вакцины от коронавируса для исследований.

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса и согласна работать со всеми странами мира.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».