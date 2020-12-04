На Украине за сутки выявлено более 15 тысяч случаев коронавируса

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На Украине зафиксировали 15 131 новый случай коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выявлен 787 891 пациент с COVID-19.
На Украине за сутки выявлено более 15 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

«15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован на Украине по состоянию на 4 декабря 2020 года. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник», — написал глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Отмечается, что за сутки скончался 221 человек с COVID-19, с момента начала пандемии умерли более 13 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее власти Украины приняли решение не продлевать действующий в стране с 14 ноября режим карантина выходного дня.

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