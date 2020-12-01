Почти 650 медиков инфицированы COVID-19 на Украине за сутки

На Украине за последние сутки зафиксировано 12,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, среди них — 646 медиков.

«12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 470 человек; летальных случаев — 221; выздоровело — 10 023 человека» — написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Накануне, 30 ноября на Украине было зафиксировано 9 946 новых случаев коронавируса.

Ранее Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.