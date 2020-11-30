На Украине выявили 9946 новых случаев коронавируса за сутки
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 114 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 12 327 летальных случаев коронавируса, 345 149 человек вылечились.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.