Минздрав Украины назвал условие введения локдауна в стране

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы. Об этом сообщает РИА Новости.
Минздрав Украины назвал условие введения локдауна в стране
  • Reuters

«Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном локдауне, это исключительно загруженность нашей медицинской системы. Если говорить о сегодняшней динамике и числе больных, которые госпитализируются от общего количества заболевших, то мы можем говорить, что это может сделать от 25 до 30 тыс. [новых случаев в день]», — заявил Степанов.

Он отметил, что в таком случае загруженность медицинской системы может быть больше 75—80%, «а это уже серьёзная угроза».

Степанов добавил, что сейчас в стране в целом занято 52% коек для инфицированных коронавирусом.

По данным украинского Минздрава, число случаев заболевания COVID-19 на Украине за сутки выросло на 12 287.

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