Число случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 12 287

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По данным украинского Минздрава, число случаев заболевания COVID-19 на Украине за сутки выросло на 12 287.
Число случаев COVID-19 на Украине за сутки выросло на 12 287
  • Reuters

«По состоянию на утро 24 ноября за минувшие сутки коронавирус на Украине обнаружили у 12 287 человек, зафиксировано 188 летальных случаев, 8298 пациентов выздоровели», — пишет УНИАН.

Отмечается, что, в частности, заболели 533 ребёнка и 570 медработников.

Всего за всё время пандемии на Украине заболели 647 976 человек, из них 299 358 выздоровели, летальных случаев — 11 263.

Накануне сообщалось, что на Украине выявили 10 945 новых случаев коронавируса за сутки.

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