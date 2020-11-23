На Украине выявили 10 945 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 10 945 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 635 689 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 124 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 11 075 летальных случаев коронавируса, 291 060 человек вылечились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.