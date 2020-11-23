На Украине выявили 10 945 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 124 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 11 075 летальных случаев коронавируса, 291 060 человек вылечились.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.
Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.