Группа ОБСЕ требует вывести иностранных наёмников из Карабаха

Все иностранные наёмники должны быть немедленно выведены из Нагорного Карабаха, а Армения и Азербайджан должны содействовать этому, говорится в совместном заявлении глав делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наёмников из региона и призывают все стороны содействовать этому отъезду», — говорится в заявлении.

Также в нём подчёркивается важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него и вопрос обмена военнопленными и репатриации останков.

25 ноября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха.

Как отмечал в начале октября французский лидер Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, рассчитывающие заработать денег в региональном конфликте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отверг заявления об участии в боях наёмников.