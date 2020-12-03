Группа ОБСЕ требует вывести иностранных наёмников из Карабаха

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Все иностранные наёмники должны быть немедленно выведены из Нагорного Карабаха, а Армения и Азербайджан должны содействовать этому, говорится в совместном заявлении глав делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ.
Группа ОБСЕ требует вывести иностранных наёмников из Карабаха
  • РИА Новости

«Сопредседатели Минской группы требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наёмников из региона и призывают все стороны содействовать этому отъезду», — говорится в заявлении.

Также в нём подчёркивается важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него и вопрос обмена военнопленными и репатриации останков.

25 ноября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха.

Как отмечал в начале октября французский лидер Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте. 

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, рассчитывающие заработать денег в региональном конфликте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отверг заявления об участии в боях наёмников.

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