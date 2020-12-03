Группа ОБСЕ требует вывести иностранных наёмников из Карабаха
- РИА Новости
«Сопредседатели Минской группы требуют полного и немедленного вывода всех иностранных наёмников из региона и призывают все стороны содействовать этому отъезду», — говорится в заявлении.
Также в нём подчёркивается важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него и вопрос обмена военнопленными и репатриации останков.
25 ноября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха.
Как отмечал в начале октября французский лидер Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.
Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, рассчитывающие заработать денег в региональном конфликте.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отверг заявления об участии в боях наёмников.