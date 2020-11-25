Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха

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Франция ожидает, что Турция докажет реальные изменения своей политики не речами, а действиями, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он подчеркнул, что, в частности, Париж надеется на то, что Анкара «выведет из Нагорного Карабаха сирийских наёмников, размещённых там по её инициативе».
Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха
  • Reuters

Об этом французский министр заявил на заседании комиссии по международным делам Нацсобрания.

«На протяжении нескольких дней я мог отметить некоторые изменения в тональности заявлений со стороны властей Турции... Но изменений в речах недостаточно, нужны действия, реальные доказательства изменения политики», — приводит его слова РИА Новости.

Ле Дриан добавил, что на саммите Евросоюза в декабре главы стран и правительств сделают выводы по вопросу Турции, исходя из актуальной ситуации.

«Одно из действий, которое мы ожидаем от Турции, — это вывод сирийских наёмников, размещённых по её инициативе в Нагорном Карабахе», — сказал глава МИД.

Как отмечал в начале октября французский лидер Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте. 

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, рассчитывающие заработать денег в региональном конфликте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отверг заявления об участии в боях наёмников.

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