Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха
- Reuters
Об этом французский министр заявил на заседании комиссии по международным делам Нацсобрания.
«На протяжении нескольких дней я мог отметить некоторые изменения в тональности заявлений со стороны властей Турции... Но изменений в речах недостаточно, нужны действия, реальные доказательства изменения политики», — приводит его слова РИА Новости.
Ле Дриан добавил, что на саммите Евросоюза в декабре главы стран и правительств сделают выводы по вопросу Турции, исходя из актуальной ситуации.
«Одно из действий, которое мы ожидаем от Турции, — это вывод сирийских наёмников, размещённых по её инициативе в Нагорном Карабахе», — сказал глава МИД.
Как отмечал в начале октября французский лидер Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.
Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, рассчитывающие заработать денег в региональном конфликте.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отверг заявления об участии в боях наёмников.