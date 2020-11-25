Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха

Франция ожидает, что Турция докажет реальные изменения своей политики не речами, а действиями, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он подчеркнул, что, в частности, Париж надеется на то, что Анкара «выведет из Нагорного Карабаха сирийских наёмников, размещённых там по её инициативе».

Об этом французский министр заявил на заседании комиссии по международным делам Нацсобрания.

«На протяжении нескольких дней я мог отметить некоторые изменения в тональности заявлений со стороны властей Турции... Но изменений в речах недостаточно, нужны действия, реальные доказательства изменения политики», — приводит его слова РИА Новости.

Ле Дриан добавил, что на саммите Евросоюза в декабре главы стран и правительств сделают выводы по вопросу Турции, исходя из актуальной ситуации.

«Одно из действий, которое мы ожидаем от Турции, — это вывод сирийских наёмников, размещённых по её инициативе в Нагорном Карабахе», — сказал глава МИД.

Как отмечал в начале октября французский лидер Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.

Кроме того, в Службе внешней разведки России заявили, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций, рассчитывающие заработать денег в региональном конфликте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, отверг заявления об участии в боях наёмников.