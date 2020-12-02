Российские военные медики начали приём пациентов в Карабахе

Российские военные врачи оказали помощь 70 жителям Нагорного Карабаха, обратившимся в полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения (МОСН) Минобороны России, развёрнутого в городе Степанакерт.

«Обращения местных жителей в полевой госпиталь в основном были связаны с обострением заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Кроме того, местные жители обращались к военным медикам для оказания стоматологической помощи», — говорится в сообщении Минобороны.

В регион прибыли свыше 100 российских военных медиков, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

В каждом медицинском отряде имеется лабораторно-диагностическое отделение, автоперевязочная и операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

Ранее МЧС России направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению.