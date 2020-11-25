МЧС направило дополнительную группировку спасателей в Карабах 

МЧС России направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«25 ноября очередной самолёт Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах», — заявили в МЧС.

Отмечается, что сводная группировка создана из сотрудников Ногинского и Тульского спасательных центров, центра «Лидер», специалистов центрального аппарата ведомства, а также специалистов Минэнерго.

На борту находятся необходимая техника, оборудование и средства для проживания специалистов.

По данным МЧС, у спасателей также есть палатки, световые башни и бензиновые генераторы.

Ранее сапёры Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе.