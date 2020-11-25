Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах

Короткая ссылка
Два самолёта с силами и средствами медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа вылетели в Нагорный Карабах.
Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России. 

В состав отряда входят врачи и медицинский персонал. 

Переброска подразделений выполняется комбинированным способом с задействованием самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации. 

«Первые два самолёта Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что всего в Нагорный Карабах перебросят 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.

Ранее МЧС России направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить