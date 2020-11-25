Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах
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- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
В состав отряда входят врачи и медицинский персонал.
Переброска подразделений выполняется комбинированным способом с задействованием самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации.
«Первые два самолёта Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что всего в Нагорный Карабах перебросят 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.
Ранее МЧС России направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению.