Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах

Два самолёта с силами и средствами медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа вылетели в Нагорный Карабах.

Об этом информирует Министерство обороны России.

В состав отряда входят врачи и медицинский персонал.

Переброска подразделений выполняется комбинированным способом с задействованием самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации.

«Первые два самолёта Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что всего в Нагорный Карабах перебросят 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.

Ранее МЧС России направило дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для оказания помощи населению.