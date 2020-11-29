В Раде заявили о подготовке кабмином «интеллектуального локдауна»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» оценил вероятность введения полного локдауна в стране в 90%.

«Вероятность полного локдауна — 90%. Есть шансы, что нам повезёт, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая», — отметил он.

По словам Арахамии, украинское правительство начало подготовку к новому формату карантина, который будет скорректирован в каждом регионе.

«Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее», — рассказал глава правящей фракции Украины.

Он также допустил приостановку работы общественного транспорта за несколько дней до новогодних праздников.

«Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают... В этом случае мы столкнёмся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдёт, например, 27 декабря, то, в общем-то, эта проблема снимается как таковая», — отметил Арахамия.

Ранее в Минздраве Украины заявили об остановке «бешеного роста» случаев COVID-19.

С 14 ноября на Украине действует карантин выходного дня.