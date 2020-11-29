Почти 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено на Украине

На Украине за последние сутки зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 120 пациентов.

«12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 ноября 2020 года. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. Также за минувшие сутки госпитализирован 1561 человек, летальных случаев — 120, выздоровели 4243 человека», — написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Накануне на Украине был зафиксирован новый антирекорд — 16 294 выявленных случая инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на Украине удалось приостановить «бешеный рост» заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.