На Украине заявили об остановке «бешеного роста» случаев COVID-19

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На Украине удалось приостановить «бешеный рост» заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине заявили об остановке «бешеного роста» случаев COVID-19
  • Reuters

По его словам, точно судить об эффективности введённых мер в стране, в том числе карантина выходного дня, можно будет по динамике заболеваемости на следующей неделе.

«Сейчас мы видим, что, если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам действительно удалось немного остановить такой бешеный рост количества инфицированных», — отметил украинский министр в ходе брифинга.

Ранее Минздрав Украины допустил введение жёсткого локдауна в стране при угрозе коллапса медицинской системы.

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