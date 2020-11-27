Власти Украины высказались о возможности введения локдауна в стране

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко высказался о возможности введения полного локдауна в стране из-за коронавируса.
Власти Украины высказались о возможности введения локдауна в стране
  • РИА Новости

Как сообщает «112 Украина», он отметил, что соответствующее решение будут принимать, учитывая результаты карантина выходного дня.

«Мы пытаемся сбить темпы роста заболеваемости COVID-19, чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время — увеличивать количество койко-мест и кроватей с кислородом и другим оборудованием. Возможен ли локдаун, мы поймём после того, как пройдём третьи выходные на карантине, и будем принимать решение», — сказал он.

Он добавил, что все решения принимаются после консультаций с местными властями.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком на три-четыре недели.

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