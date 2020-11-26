Аваков призвал ввести локдаун на Украине из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране нужно немедленно вводить локдаун сроком на три-четыре недели.

Об этом Аваков заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Действительно, продолжительностью три или четыре недели», — заявил он.

По его словам, в настоящее время правительство готовит программы компенсаций для бизнеса.

Ранее сообщалось, что на Украине выявили 15 331 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 677 189 случаев заболевания коронавирусом.