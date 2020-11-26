На Украине выявили 15 331 новый случай коронавируса за сутки
- globallookpress.com
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 225 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 11 717 летальных случаев коронавируса, 317 395 человек вылечились.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возможность того, что на все новогодние праздники в стране ужесточат карантин.