МИД Франции: Париж не признает Карабах

Французское правительство не признает независимость Нагорного Карабаха, заверили в МИД Франции.

В МИД Франции уточнили, что во время дебатов перед голосованием сената за резолюцию с призывом к французскому кабмину признать Карабах госсекретарь ведомства напомнил об официальной позиции Парижа.

«25 ноября... во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопросу. Франция не признает самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику», — приводит заявление ТАСС.

В то же время в Париже заявили о намерении продолжить переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха.

Ранее посла Франции в Баку Закари Гросса вызвали в МИД Азербайджана для вручения ноты протеста из-за резолюции французского сената по Карабаху.

Парламент Азербайджана также выразил протест сенату Франции.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Карабах.