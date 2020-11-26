В Азербайджане оценили резолюцию сената Франции по Карабаху

Баку не рассматривает в качестве официального документа резолюцию сената Франции с призывом к правительству признать Нагорный Карабах. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция — не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Этот документ принят ради узких политических амбиций», — цитирует Интерфакс Гаджиева.

Он отметил, что принятый документ вызывает «серьёзные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции» как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Хикматов также подчеркнул, что принятие французским сенатом резолюции является «проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прокомментировал резолюцию сената Франции с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

Ранее сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.