В Азербайджане оценили резолюцию сената Франции по Карабаху
- Reuters
«Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция — не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Этот документ принят ради узких политических амбиций», — цитирует Интерфакс Гаджиева.
Он отметил, что принятый документ вызывает «серьёзные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции» как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Хикматов также подчеркнул, что принятие французским сенатом резолюции является «проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян также прокомментировал резолюцию сената Франции с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.
Ранее сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.