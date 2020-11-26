Посол Франции вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции о Карабахе

Короткая ссылка
Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс вызван в азербайджанский МИД для вручения ноты протеста из-за резолюции французского сената с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.
Посол Франции вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции о Карабахе
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Послу была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с принятием сенатом Франции резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской республики», — приводит сообщение азербайджанского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее парламент Азербайджана выразил протест сенату Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал резолюцию сената Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить