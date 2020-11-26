Посол Франции вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции о Карабахе
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«Послу была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с принятием сенатом Франции резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской республики», — приводит сообщение азербайджанского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее парламент Азербайджана выразил протест сенату Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху.
25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Карабах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал резолюцию сената Франции.