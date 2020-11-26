Парламент Азербайджана выразил протест сенату Франции из-за Карабаха

Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест сенату Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху, передаёт РИА Новости.

Ранее сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

Отмечается, что документ носит рекомендательный характер.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не рассматривает в качестве официального документа резолюцию сената Франции с призывом к правительству признать Нагорный Карабах.

Он отметил, что принятый документ вызывает «серьёзные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции» как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН.