Парламент Азербайджана выразил протест сенату Франции из-за Карабаха

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Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест сенату Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху, передаёт РИА Новости.
Парламент Азербайджана выразил протест сенату Франции из-за Карабаха
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Ранее сенат Франции абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

Отмечается, что документ носит рекомендательный характер.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку не рассматривает в качестве официального документа резолюцию сената Франции с призывом к правительству признать Нагорный Карабах. 

Он отметил, что принятый документ вызывает «серьёзные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции» как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН.

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