В МИД Франции прокомментировали призыв признать Карабах

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание страной независимости Нагорного Карабаха не пойдёт на пользу ни Армении, ни населению Карабаха, ни Парижу.

«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ), ни Европе. Это не политика правительства (Франции), это не политика Армении, это не политика наших партнёров», — сказал он во время обсуждения в сенате резолюции о необходимости признания Карабаха.

Лемуан подчеркнул, что разрешение конфликта в регионе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами.

Он также напомнил, что никакое государство не признало независимость Нагорного Карабаха, в том числе Армения.

«Ответственность правительства (Франции. — RT) состоит в том, чтобы задаться вопросом, был бы такой жест полезным и эффективным. Приведёт ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?» — приводит его слова РИА Новости.

По мнению госсекретаря, в рамках Минской группы ОБСЕ Франция может участвовать в урегулировании конфликта, однако признание Карабаха повлечёт потерю «всех возможностей влияния» на ситуацию и не поможет в продвижении мирного процесса.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании принять меры для защиты культурного наследия региона.