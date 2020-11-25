В МИД Франции прокомментировали призыв признать Карабах
«Одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ), ни Европе. Это не политика правительства (Франции), это не политика Армении, это не политика наших партнёров», — сказал он во время обсуждения в сенате резолюции о необходимости признания Карабаха.
Лемуан подчеркнул, что разрешение конфликта в регионе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами.
Он также напомнил, что никакое государство не признало независимость Нагорного Карабаха, в том числе Армения.
«Ответственность правительства (Франции. — RT) состоит в том, чтобы задаться вопросом, был бы такой жест полезным и эффективным. Приведёт ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?» — приводит его слова РИА Новости.
По мнению госсекретаря, в рамках Минской группы ОБСЕ Франция может участвовать в урегулировании конфликта, однако признание Карабаха повлечёт потерю «всех возможностей влияния» на ситуацию и не поможет в продвижении мирного процесса.
25 ноября сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании принять меры для защиты культурного наследия региона.