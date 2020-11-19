Макрон заявил о готовности Франции защитить культурное наследие Карабаха

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Французский лидер Эммануэль Макрон провёл переговоры в режиме видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, заявив о желании принять меры для защиты культурного наследия Карабаха.
Макрон заявил о готовности Франции защитить культурное наследие Карабаха
  • Reuters

«Президент республики объявил об усилиях по оказанию гуманитарной помощи, предпринимаемых Францией, и о своём желании принять решительные меры для защиты религиозного и культурного наследия этого региона», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как отмечается, Макрон в беседе с лидерами обсудил «приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября».

«Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности», — говорится в коммюнике.

Ранее состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Стороны обсудили ситуацию в Карабахе.

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