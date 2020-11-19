Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Франции

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на тему урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Франции
  • Reuters

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта», — отмечается в сообщении на сайте российского МИД.

Стороны подчеркнули важность выполнения трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Лавров разъяснил (французскому министру. — RT) параметры участия российских миротворческих сил, а также функции межведомственного центра гуманитарного реагирования», — добавили в МИД.

Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.

Лавров, комментируя данное заявление, сказал, что подобное странно слышать, так как американские коллеги «были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря».

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