Лавров прокомментировал реакцию Госдепа на участие России в решении ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Госдепа США на участие российской стороны в решении ситуации в Нагорном Карабахе.

«Во-первых, я не считаю, что он (вопрос Карабаха. — RT) был решён без участия США, потому что, конечно же, позиция трёх сопредседателей — России, США и Франции, — которая за месяц за последний перед соглашением 9 ноября неоднократно излагалась и на уровне президентов, и на уровне министров, и на уровне специальных представителей стран-сопредседателей, — эта позиция в пользу незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня всё-таки политически, психологически воздействовала на ситуацию», — ответил Лавров корреспонденту RT.

Он также добавил, что у западных стран есть влияние на страны региона.

«И кто бы как ни относился к нашим западным партнёрам, но всё-таки у них есть влияние на страны региона, скажем так. Поэтому вот эти призывы — они всё-таки хотя и не имели материального оформления в тот период, но они сыграли важную политическую роль по созданию условий для того, чтобы в конечном итоге согласованная благодаря титаническим усилиям лично Путина договорённость заработала. И она работает», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что в его «контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни, явно всё-таки проскальзывает такое уязвлённое самолюбие».

По словам Лаврова, «это печально».

«В ситуации, когда речь шла о минутах буквально, каждая из которых имела цену в виде человеческих жизней, звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки... Ну знаете, такие претензии выдвигать, я считаю, просто некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали», — сказал глава МИД России.

Ранее представитель Госдепа заявил, что у США и Франции остаётся много вопросов к России по соглашению об урегулировании конфликта в Карабахе, в том числе о роли Турции.

Лавров, комментируя данное заявление, сказал, что подобное странно слышать, так как американские коллеги «были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря».