Пашинян сообщил о нескольких сотнях пропавших в Карабахе солдат

Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат. Думаю, что мы объявим день траура после того, как найдём наших людей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Пашинян сообщил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Путин отмечал, что за время конфликта там погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.