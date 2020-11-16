Пашинян сообщил о нескольких сотнях пропавших в Карабахе солдат

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Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян сообщил о нескольких сотнях пропавших в Карабахе солдат
  • © Сайт премьер-министра Республики Армения

«С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат. Думаю, что мы объявим день траура после того, как найдём наших людей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Пашинян сообщил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Путин отмечал, что за время конфликта там погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.

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