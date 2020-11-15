Адвокат заявил о предъявлении обвинения экс-главе СНБ Армении

Ерванд Варосян, адвокат бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна, заявил, что следствие предъявило его подзащитному обвинение по двум статьям.

«Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявило ему обвинение по статьям «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля», совершённые группой лиц по предварительному сговору», — приводит РИА Новости его слова.

Варосян отметил, что Ванецян не согласился «с абсурдным обвинением».

Ранее адвокат бывшего главы СНБ Армении Лусине Саакян сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.

По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.

После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.