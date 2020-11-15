Адвокат заявил о предъявлении обвинения экс-главе СНБ Армении

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Ерванд Варосян, адвокат бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна, заявил, что следствие предъявило его подзащитному обвинение по двум статьям.
Адвокат заявил о предъявлении обвинения экс-главе СНБ Армении
  • ©president.am

«Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявило ему обвинение по статьям «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля», совершённые группой лиц по предварительному сговору», — приводит РИА Новости его слова.

Варосян отметил, что Ванецян не согласился «с абсурдным обвинением».

Ранее адвокат бывшего главы СНБ Армении Лусине Саакян сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.

По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.

После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.

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