Адвокат заявил о предъявлении обвинения экс-главе СНБ Армении
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«Следствие, осознавая незаконность задержания Ванецяна, поспешно предъявило ему обвинение по статьям «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля», совершённые группой лиц по предварительному сговору», — приводит РИА Новости его слова.
Варосян отметил, что Ванецян не согласился «с абсурдным обвинением».
Ранее адвокат бывшего главы СНБ Армении Лусине Саакян сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.
По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.
После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.