Адвокат: экс-главу СНБ подозревают в подготовке убийства Пашиняна

Экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна и узурпации власти, сообщила его адвокат Лусине Саакян.

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление Саакян.

По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.

В своём посте адвокат также заявила, что «полёт мысли властей страны, стремящихся замолчать политических оппонентов, дошёл до того, что «рождается» обвинение в подготовке убийства Никола Пашиняна».

«Всё это невозможно комментировать в правовой плоскости», — добавила она.

12 ноября Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.

Так, среди задержанных оказались лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, лидер «Родины», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.