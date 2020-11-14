Адвокат: экс-главу СНБ подозревают в подготовке убийства Пашиняна
- Reuters
Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление Саакян.
По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.
В своём посте адвокат также заявила, что «полёт мысли властей страны, стремящихся замолчать политических оппонентов, дошёл до того, что «рождается» обвинение в подготовке убийства Никола Пашиняна».
«Всё это невозможно комментировать в правовой плоскости», — добавила она.
12 ноября Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.
Так, среди задержанных оказались лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, лидер «Родины», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.