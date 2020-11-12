В Армении задержали ряд оппозиционеров

Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Высокопоставленные должностные лица Республики Армения, а также другие лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбуждённого Специальной следственной службой РА по факту организации и проведения митингов с нарушением закона», — указано в сообщении.

Также на сайте представлен список задержанных.

Как уточняет ТАСС, следствие в Армении сообщило о предварительном аресте десяти оппозиционеров, в том числе лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, лидера «Родины», экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

Ранее Служба национальной безопасности Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова по обвинению в организации незаконного собрания.