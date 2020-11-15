Экс-глава СНБ Армении отверг обвинения в подготовке убийства премьера

Короткая ссылка
Адвокат экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна Лусине Саакян заявила журналистам, что он не признаёт вину по обвинению в подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна.
Экс-глава СНБ Армении отверг обвинения в подготовке убийства премьера
  • Reuters

«Обвинение незаконное, его содержание непонятно. Естественно, Ванецян не признал себя виновным. Мы потребовали организовать очную ставку со всеми лицами, кто предположительно мог бы свидетельствовать против него. Никаких очных ставок пока не было, и мы не получили никаких доказательств», — цитирует её РИА Новости.

Ранее адвокат экс-главы СНБ Армении сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти. По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.

После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить