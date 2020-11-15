Экс-глава СНБ Армении отверг обвинения в подготовке убийства премьера

Адвокат экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна Лусине Саакян заявила журналистам, что он не признаёт вину по обвинению в подготовке убийства премьера страны Никола Пашиняна.

«Обвинение незаконное, его содержание непонятно. Естественно, Ванецян не признал себя виновным. Мы потребовали организовать очную ставку со всеми лицами, кто предположительно мог бы свидетельствовать против него. Никаких очных ставок пока не было, и мы не получили никаких доказательств», — цитирует её РИА Новости.

Ранее адвокат экс-главы СНБ Армении сообщила о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти. По её словам, Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан.

После этого в СНБ заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.