СНБ Армении предотвратила попытку убийства Пашиняна

Короткая ссылка
RT
В Службе национальной безопасности Армении заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.
СНБ Армении предотвратила попытку убийства Пашиняна
  • © www.primeminister.am

«СНБ предотвратила убийство государственного деятеля... Не соглашаясь с внешней политикой, проводимой правительством Республики Армения, премьер-министром Республики Армения... ряд политиков с антиправительственными взглядами и бывшие высокопоставленные чиновники готовились к покушению на государственного деятеля, узурпации власти... но их действия были раскрыты», — говорится в заявлении.

По подозрению в преступлении арестованы лидер «Родины», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии «Дашнакцутюн», а также командир добровольческого отряда.

При обыске у них обнаружили оружие и боеприпасы.

Ранее адвокат экс-главы СНБ Армении сообщил о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.

12 ноября Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить