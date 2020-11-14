СНБ Армении предотвратила попытку убийства Пашиняна

В Службе национальной безопасности Армении заявили о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна. Подозреваемые, в числе которых есть бывшие чиновники страны, задержаны.

«СНБ предотвратила убийство государственного деятеля... Не соглашаясь с внешней политикой, проводимой правительством Республики Армения, премьер-министром Республики Армения... ряд политиков с антиправительственными взглядами и бывшие высокопоставленные чиновники готовились к покушению на государственного деятеля, узурпации власти... но их действия были раскрыты», — говорится в заявлении.

По подозрению в преступлении арестованы лидер «Родины», экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии «Дашнакцутюн», а также командир добровольческого отряда.

При обыске у них обнаружили оружие и боеприпасы.

Ранее адвокат экс-главы СНБ Армении сообщил о его задержании по подозрению в подготовке убийства Пашиняна и узурпации власти.

12 ноября Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.