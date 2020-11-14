Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого Ми-24

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Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолёта Ми-24, сбитого в Армении 9 ноября. Как сообщили в Кремле, военнослужащие награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Путин наградил орденами Мужества членов экипажа сбитого Ми-24
  • © РИА Новости / МЧС Армении

«(Президент наградил. — RT) Орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее Владимир Путин, руководство Минобороны и руководители предприятий ОПК почтили минутой молчания память двух погибших членов экипажа Ми-24, сбитого над Арменией.

Ми-24 был сбит 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.

В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, и принесли извинения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Путиным пообещал, что виновные будут наказаны.

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