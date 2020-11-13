Песков прокомментировал инцидент со сбитым в Армении вертолётом Ми-24

Инцидент в Армении, в результате которого азербайджанские военные сбили российский вертолёт Ми-24, — трагедия, моментальная реакция и готовность наказать виновных позволили принять извинения от Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

«Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — сказал он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

Ранее российский лидер Владимир Путин, руководство Минобороны и руководители предприятий ОПК почтили минутой молчания память двух погибших членов экипажа Ми-24, сбитого над Арменией.

Ми-24 был сбит 9 ноября вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал. В Баку заявили, что случайно сбили вертолёт, и принесли извинения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Путиным пообещал, что виновные будут наказаны.

Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.