Правящая фракция Армении предложила оппозиции заявить, что они против миротворцев

Короткая ссылка
В Армении фракция правящего блока «Мой шаг» выпустила заявление по ситуации в стране.
Правящая фракция Армении предложила оппозиции заявить, что они против миротворцев
  • © Виктор Толочко
  • РИА Новости

«В сложившейся ситуации принять предъявленные условия было единственной возможностью избежать потери всего Арцаха и тысяч человеческих смертей. Фракция уверена, что общественность должна получить ответы на все волнующие её вопросы», — цитирует Sputnik Армения заявление. 

В нём также говорится, что до обсуждения правомерности соглашения оппозиция должна очень чётко объявить, что она выступает за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение по прекращению войны в непризнанной Нагорно-Карабахской республике позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать. По его словам, мог произойти полный коллапс.

11 ноября стало известно, что протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну, потребовав от него уйти в отставку.

Позднее сообщалось, что в Армении не состоялось заседание совета парламента, который должен определить, ставить ли вопрос об отставке премьер-министра республики на повестку возможного внеочередного Национального собрания.

Представитель совета, секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян заявил, что оппозиция в Армении расценивает как парламентский кризис провал заседания совета парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить