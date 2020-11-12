Правящая фракция Армении предложила оппозиции заявить, что они против миротворцев

В Армении фракция правящего блока «Мой шаг» выпустила заявление по ситуации в стране.

«В сложившейся ситуации принять предъявленные условия было единственной возможностью избежать потери всего Арцаха и тысяч человеческих смертей. Фракция уверена, что общественность должна получить ответы на все волнующие её вопросы», — цитирует Sputnik Армения заявление.

В нём также говорится, что до обсуждения правомерности соглашения оппозиция должна очень чётко объявить, что она выступает за отмену российского посредничества, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и за продолжение войны.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение по прекращению войны в непризнанной Нагорно-Карабахской республике позволило сохранить то, что Карабах мог бы не удержать. По его словам, мог произойти полный коллапс.

11 ноября стало известно, что протестующие в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну, потребовав от него уйти в отставку.

Позднее сообщалось, что в Армении не состоялось заседание совета парламента, который должен определить, ставить ли вопрос об отставке премьер-министра республики на повестку возможного внеочередного Национального собрания.

Представитель совета, секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян заявил, что оппозиция в Армении расценивает как парламентский кризис провал заседания совета парламента.