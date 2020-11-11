В Армении не состоялось заседание совета парламента

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В Армении не состоялось заседание совета парламента, который должен определить, ставить ли вопрос об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна на повестку возможного внеочередного Национального собрания. Об этом журналистам в среду сообщила депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
В Армении не состоялось заседание совета парламента
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По её словам, на заседание не явились три парламентария от правящей партии «Мой шаг».

«Депутаты от правящей партии не пришли на заседание совета парламента. Из-за отсутствия кворума заседание не состоялось», — приводит её слова ТАСС.

Ранее в центре Еревана на митинг собрались более тысячи человек. Позднее были задержаны 135 человек, полиция уже отпустила 70 из них.

Протестующие выдвинули ультиматум армянскому премьеру Николу Пашиняну, они потребовали от него уйти в отставку.

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