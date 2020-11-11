Оппозиция в Армении объявила о парламентском кризисе

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Представитель совета, секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян заявил, что оппозиция в Армении расценивает как парламентский кризис провал заседания совета парламента.
Оппозиция в Армении объявила о парламентском кризисе
  • Reuters

«Кворум не собрался, заседание совета парламента не состоялось. Это означает, что в стране парламентский кризис. Мы будем продолжать бороться, используя все возможности Конституции», — приводит ТАСС слова Абовяна.

Он также отметил, что попытки созвать заседание совета будут предприняты и в четверг, 12 ноября.

Ранее сообщалось, что в Армении не состоялось заседание совета парламента, который должен определить, ставить ли вопрос об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна на повестку возможного внеочередного Национального собрания.

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