Глава МИД Азербайджана принёс извинения за инцидент с вертолётом Ми-24

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым принёс извинения из-за ситуации с российским вертолётом Ми-24, который ранее по ошибке был сбит азербайджанской стороной над Арменией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня — буквально только что — состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принёс России извинения в связи с этим трагическим инцидентом», — сказала она в интервью телеканалу RTVI.

Захарова отметила, что Москва выступает за проведение «скорейшего, полноформатного расследования» инцидента.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за инцидент с российским вертолётом на армяно-азербайджанской границе.

9 ноября в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате погибли два человека, ещё один пострадал.