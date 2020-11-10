Глава МИД Азербайджана принёс извинения за инцидент с вертолётом Ми-24
- РИА Новости
«Сегодня — буквально только что — состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принёс России извинения в связи с этим трагическим инцидентом», — сказала она в интервью телеканалу RTVI.
Захарова отметила, что Москва выступает за проведение «скорейшего, полноформатного расследования» инцидента.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за инцидент с российским вертолётом на армяно-азербайджанской границе.
9 ноября в Минобороны России сообщили, что российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном. В результате погибли два человека, ещё один пострадал.