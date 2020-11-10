Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана расследование инцидента с вертолётом

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили инцидент со сбитым российским вертолётом Ми-24.
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана расследование инцидента с вертолётом
  • © МЧС Армении

По её словам, «в принципиальном ключе российской стороной был поставлен вопрос о скорейшем полноформатном расследовании, которое должно привести к соответствующим итогам».

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за инцидент с российским вертолётом на армяно-азербайджанской границе.

9 ноября российский вертолёт Ми-24 был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить