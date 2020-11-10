Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана расследование инцидента с вертолётом
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По её словам, «в принципиальном ключе российской стороной был поставлен вопрос о скорейшем полноформатном расследовании, которое должно привести к соответствующим итогам».
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за инцидент с российским вертолётом на армяно-азербайджанской границе.
9 ноября российский вертолёт Ми-24 был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.