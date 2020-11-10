Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана расследование инцидента с вертолётом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили инцидент со сбитым российским вертолётом Ми-24.

По её словам, «в принципиальном ключе российской стороной был поставлен вопрос о скорейшем полноформатном расследовании, которое должно привести к соответствующим итогам».

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс извинения за инцидент с российским вертолётом на армяно-азербайджанской границе.

9 ноября российский вертолёт Ми-24 был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий вблизи границы с Азербайджаном, погибли два человека, ещё один пострадал.