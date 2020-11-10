Пашинян прокомментировал соглашение о прекращении огня в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него не было иного выхода, кроме как подписать заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Пашинян прокомментировал соглашение о прекращении огня в Карабахе
  • Reuters

«Другого выхода, кроме подписания заявления, не было. Сейчас я не могу сказать, почему так произошло, чтобы не ставить под угрозу жизнь многих людей. Это будет иметь прямое влияние на боевые действия», — цитирует Интерфакс Пашиняна во время его прямого эфира на странице в Facebook.

По его словам, решение было принято в результате «анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией».

«Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана», — добавил он.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

В Минобороны России рассказали, что в Карабах направляются 1960 российских миротворцев.

Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, речь идёт об урегулировании, которое отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении.

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