Послы G7 призвали Украину действовать быстро из-за ситуации вокруг КС

Короткая ссылка
Послы стран G7 на встрече со спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины.
Послы G7 призвали Украину действовать быстро из-за ситуации вокруг КС
  • Reuters

«Во время встречи с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторских сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом», — говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

По словам послов G7, для урегулирования кризиса необходимы быстрые действия.

Также они подчеркнули необходимость дополнительных усилий по созданию судебной системы, заслуживающей доверия народа Украины.

Ранее судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что страну ждёт распад, если украинские власти добьются роспуска судебного органа.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого украинский президент Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава КС Александр Тупицкий заявил, что этот законопроект «имеет признаки конституционного переворота в стране». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить