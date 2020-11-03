В ЕС оценили решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных мер

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В Евросоюзе прокомментировали решение Конституционного суда Украины о признании незаконными части антикоррупционных норм.
В ЕС оценили решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных мер
  • Reuters

«Решение Конституционного суда Украины... имеет далекоидущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры Украины… Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнёров, включая ЕС», — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС.

В альянсе напомнили, что борьба с коррупцией была одним из обязательств Киева для получения макрофинансовой помощи и либерализации визового режима.

В то же время в Евросоюзе отметили сложность ситуации и желание властей Украины как можно скорее решить данный вопрос.

Там призвали Киев «сообща работать над поиском всеобъемлющего и прочного решения».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио «конституционный кризис» в стране, вызванный противоречиями между главой государства и Конституционным судом.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей основному закону страны часть норм закона «О предотвращении коррупции». Это коснулось и уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

Судья КС Игорь Слиденко предрёк Украине распад в случае роспуска судебного органа.

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