В Раде оценили решение Киева отказаться от вакцины России от COVID-19

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал решение Киева отказаться от переговоров по российской вакцине против COVID-19.

«Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провёл две фазы испытаний, подтвердил возможность использования вакцины и готов её предоставить?.. В этом — весь маразм действий (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского и его команды», — написал Медведчук в Twitter.

Ранее в Минздраве Украины заявили, что Киев не ведёт переговоров о закупке или получении российской вакцины от коронавируса.

В то же время сообщалось, что Украина может принять участие в третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19 европейского производства.

В начале октября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставить свою вакцину на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей.