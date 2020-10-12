На Украине оценили идею закупки у России вакцины от COVID-19
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«Вообще, это сейчас гипотетический вариант, здесь нет ничего общего с реальностью. Без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить», — цитирует Кравчук «Укринформ».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для получения российской вакцины от COVID-19 Украина должна выразить такое желание.
В начале октября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставить свою вакцину на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей.
Как отметил глава государства, Москва к этой работе готова, «несмотря ни на какие политические сложности».