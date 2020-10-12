На Украине оценили идею закупки у России вакцины от COVID-19

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Замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Украины, депутат Верховной рады Евгения Кравчук, комментируя возможность закупки российской вакцины от коронавируса, заявила, что пока «вообще не о чем говорить».
На Украине оценили идею закупки у России вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«Вообще, это сейчас гипотетический вариант, здесь нет ничего общего с реальностью. Без какого-то гарантированного подтверждения от международных организаций вообще не о чем говорить», — цитирует Кравчук «Укринформ». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для получения российской вакцины от COVID-19 Украина должна выразить такое желание.

В начале октября российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия могла бы поставить свою вакцину на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей.

Как отметил глава государства, Москва к этой работе готова, «несмотря ни на какие политические сложности».

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