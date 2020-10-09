Депутат Рады высказался в пользу закупки российской вакцины от COVID-19

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Депутат украинской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил в эфире NEWSONE, что Украина должна закупить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 российского производства, если она докажет свою эффективность.
Депутат Рады высказался в пользу закупки российской вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народа» может забросать камнями... Если действительно эта вакцина покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Качура подчеркнул, что «к этому решению надо подойти взвешенно».

«Но если российская вакцина покажет свою эффективность, действительно будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, будем обязаны закупать», — отметил депутат.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей.

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