Украина может принять участие в испытании вакцины от COVID-19 из ЕС

Украина может принять участие в испытании вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 европейского производства в случае получения достаточных материалов для исследования и подтверждения их безопасности, заявила директор экспертного центра Минздрава страны Татьяна Думенко.

«Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя, и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объёме и подтвердят безопасность проведения этого исследования на Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте», — заявила она в эфире телеканала «1 + 1».

По её словам, предполагается участие в исследовании клинических центров в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске.

Ранее замглавы пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, комментируя возможность закупки российской вакцины от коронавируса, заявила, что пока «вообще не о чем говорить».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на сотрудничество с Евросоюзом по вакцине от COVID-19.