Зеленский выразил надежду на сотрудничество с ЕС по вакцине от COVID-19

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Европейским союзом по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.
Зеленский выразил надежду на сотрудничество с ЕС по вакцине от COVID-19
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил по итогам саммита Украина — ЕС в Брюсселе.

«Мы обсудили текущую ситуацию с распространением COVID-19 и совместные усилия для её преодоления... У нас единая позиция, что вакцина против коронавируса должна стать совместным и доступным глобальным достоянием для всех стран. Надеюсь на дальнейшее тесное взаимодействие с ЕС по этому важному вопросу», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.

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