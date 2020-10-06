Зеленский выразил надежду на сотрудничество с ЕС по вакцине от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Европейским союзом по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил по итогам саммита Украина — ЕС в Брюсселе.

«Мы обсудили текущую ситуацию с распространением COVID-19 и совместные усилия для её преодоления... У нас единая позиция, что вакцина против коронавируса должна стать совместным и доступным глобальным достоянием для всех стран. Надеюсь на дальнейшее тесное взаимодействие с ЕС по этому важному вопросу», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.