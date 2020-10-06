Зеленский выразил надежду на сотрудничество с ЕС по вакцине от COVID-19
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил по итогам саммита Украина — ЕС в Брюсселе.
«Мы обсудили текущую ситуацию с распространением COVID-19 и совместные усилия для её преодоления... У нас единая позиция, что вакцина против коронавируса должна стать совместным и доступным глобальным достоянием для всех стран. Надеюсь на дальнейшее тесное взаимодействие с ЕС по этому важному вопросу», — сказал он.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.