Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр для координации научных и производственных мощностей с целью обеспечения государства отечественными вакцинами.
Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Уточняется, что соответствующую задачу он поставил после совещания по вопросам развития системы биологической безопасности Украины.

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это позволит Украине преодолеть зависимость «от импорта вакцин и иммунобиологических препаратов».

В сообщении добавляется, что данный центр также будет «противодействовать негативному влиянию биологических факторов и биоугрозам для государства».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.

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