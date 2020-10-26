Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, несмотря на отдельные провокации.

«Несмотря на локальные провокации, режим прекращения огня в целом соблюдается. Армянская сторона продолжит сохранять приверженность соблюдению перемирия», — написал Пашинян в Facebook.

Режим прекращения огня в регионе конфликта вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск).

Позднее в Баку и Ереване сообщили об обстреле своих позиций.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил против дальнейшего раскручивания военного сценария в Карабахе и призвал внешних игроков активизировать усилия для стабилизации мирного процесса в регионе.