В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня

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Минобороны Азербайджана заявило, что Армения совершила грубое нарушение режима прекращения огня, который вступил в силу в 07:00.
В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня
  • AFP

«Несмотря на объявление с 26 октября 08:00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, Вооружённые силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договорённость», — цитирует РИА Новости МО Азербайджана.

Также в Баку заверили, что соблюдают перемирие полностью по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее стало известно, что в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что прекращение огня в гуманитарных целях между Ереваном и Баку «вступает в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября 2020 года.

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