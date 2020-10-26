В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня

Минобороны Азербайджана заявило, что Армения совершила грубое нарушение режима прекращения огня, который вступил в силу в 07:00.

«Несмотря на объявление с 26 октября 08:00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, Вооружённые силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договорённость», — цитирует РИА Новости МО Азербайджана.

Также в Баку заверили, что соблюдают перемирие полностью по всей линии соприкосновения в Карабахе.

Ранее стало известно, что в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что прекращение огня в гуманитарных целях между Ереваном и Баку «вступает в силу в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября 2020 года.